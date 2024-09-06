トランプ米前大統領は5日のニューヨークでの演説で、11月の大統領選で当選した場合、政府機関の効率化のための組織を新設すると表明した。トランプ氏を支持する起業家イーロン・マスク氏の提案といい、マスク氏を新組織のトップにすることで合意したとも話した。トランプ氏は演説で「政府効率化委員会」をつくると公言。政府機関の財務や実績について監査をおこない、「大胆な改革」を提案するという。マスク氏は同日、Xの投稿