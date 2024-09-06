名古屋市熱田区の新たな観光商業施設「あつたnagAya」が9月6日、オープンしました。「あつたnagAya」は、名古屋鉄道が神宮前駅西口周辺を再開発した観光商業施設で、台風10号の影響で当初の予定から5日遅れでオープンしました。熱田創業の「風来坊」など、なごやめしを含む13の店舗に加えキッチンカーなども出店していて、訪れた人はさっそく店に並び、冷たいほうじ茶ラテやたこやきなどを楽しんでいました