「OBとして嘆かわしいですよ」【もっと読む】西武の「次期監督候補」!?黄金時代の最強助っ人が“復帰”、就任条件もクリアこう話すのは西武などで活躍した名球会会員の山崎裕之氏だ。もっか西武は38勝81敗2分け、借金43で5位オリックスにも19ゲーム差と、ブッ千切りの最下位。西鉄時代に記録した球団ワーストの84敗を塗り替えるのも時間の問題だ。冒頭の山崎氏が続ける。「今季はルーキーで新人王候補の武内の加入や、入団