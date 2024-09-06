指揮官の“特攻指令”も難なく乗り切った。【もっと読む】巨人「助っ人野手の獲得下手」汚名返上できた納得の理由…今年はなぜ2人とも“当たり”？巨人のエース戸郷翔征（24）が昨5日、岐阜で行われたヤクルト戦に、今季チーム初となる中4日で先発。二回以降無安打に抑える好投で7回103球で1安打無失点。3年連続の2ケタ10勝目（7敗）をマークした。勝負どころの9月の戦い方として阿部慎之助監督（45）は「これからは戸郷と菅