パリパラリンピックで金メダルに輝いた車いすラグビー日本代表選手団が9月5日夜帰国し、キャプテンで高知市出身の池透暢選手がメダル獲得の喜びを語りました。5日午後8時半過ぎ、パリパラリンピックで金メダルに輝いた車いすラグビーの日本代表選手団が羽田空港の到着ロビーに姿を見せ、大きな拍手と歓声に出迎えられました。選手たちはその後取材に応じ、キャプテンで高知市出身の池透暢選手があらためてメダル