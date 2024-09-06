【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、ＩＶＥ（アイブ）が４、５の両日に初のワールドツアー「ＳＨＯＷＷＨＡＴＩＨＡＶＥ」のアンコール公演を日本の東京ドームで行い、２日間で計９万５０００人の観客を動員した。所属事務所が６日、伝えた。ＩＶＥが東京ドームで単独公演を行ったのは初めて。昨年１０月のソウル公演を皮切りに欧州、アジア、南米、北米など１９カ国、２８都市で開かれた同ツアーのフィナーレ