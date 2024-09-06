大谷の取材中に思わぬハプニングが発生した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が6年間在籍した古巣エンゼルスと対戦。エンゼルスタジアムに“凱旋”し、現地時間9月3日（日本時間4日）の試合後に取材対応。その際に起きたあるハプニングがファンの間で注目を浴びた。【動画】大谷翔平が驚いた！思わぬハプニング発生に「おお！」の瞬間米ポッドキャストメディア『Jomboy Media』の公式インスタグラムがその動画を投稿。通訳