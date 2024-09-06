総裁選出馬表明の前日に「フルスイング」宣言したのは小泉元環境大臣。一方、河野デジタル大臣の「年末調整廃止」と茂木幹事長の「政策活動費廃止」政策が波紋を広げています。【写真を見る】小泉氏の「フルスイング」宣言に野球少年たちは、自民総裁選「年末調整廃止」の河野氏と「政策活動費廃止」の茂木氏に波紋【news23】小泉氏「フルスイング」宣言地元・神奈川県の中高一貫校を視察した、小泉進次郎元環境大臣。なぜかグロー