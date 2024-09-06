7月の実質賃金は、ボーナスや政府補助金が寄与して前年（2023年）同月比0.4%増加し、2カ月連続でプラスを記録した。専門家は、賃上げが経済成長を刺激し、内部留保で循環していないお金の流れを改善する第一歩になると指摘している。実質賃金2か月連続プラスも維持なるか物価の上昇を反映した7月の実質賃金が、2カ月連続のプラスとなった。厚生労働省が公表した7月の毎月勤労統計調査の速報値では、働く人一人当たりの現金給与総額