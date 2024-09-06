近年は欧州で活躍したスター選手が高額なサラリーを求めてサウジアラビアへ向かうケースも増えているが、サウジアラビアから欧州トップリーグへ向かう逆のパターンもある。今夏にサウジアラビアの強豪アル・ヒラルからイタリア・セリエAのローマへ移籍したサウジアラビア代表DFサウド・アブドゥルハミドだ。25歳のアブドゥルハミドは、アル・ヒラルでも絶対的な主力だった攻撃的右サイドバックだ。セリエAの名門ローマが獲得へ動い