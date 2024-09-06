ソラシドエアは、「ソラシドエア Presents グリーンスカイフェスタ」を、11月30日と12月1日に東京・二子玉川ライズ ガレリアで開催する。九州・沖縄など就航地の自治体による特産物などの販売や観光PR、ソラシドエアブースでのオンラインショップ商品の販売を行うほか、各地域のご当地キャラクターが登場するステージイベントを開催する。詳細な実施内容は11月ごろに公式SNSにて公表する。開催時間は11月30日が正午から午後6時まで