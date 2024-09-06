サンローランは、2024年秋コレクションより、ミニバッグ「ヴォルテール」の新作を発売します。Courtesy of SAINT LAURENT18世紀フランスを代表する啓蒙思想家であり、作家、また哲学者でもある“ヴォルテール”にちなんで名づけられた本シリーズは、クラシックながら構築的なシルエットが特徴的。艶のあるカーフレザーを使用したブラックとホワイト、マットな質感のベジタルタンニンレザーを使用したブラウンの3色展開で登場します