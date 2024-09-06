◆米大リーグパドレス―タイガース（５日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）タイガースの前田健太投手が５日、敵地のパドレス戦に０―３の６回１死一塁からリリーフ登板し、１回２／３を無失点に抑えた。一塁走者を引き継いでマウンドに上がった前田は、５番クロネンワースを三邪飛、６番ボガーツを三ゴロに仕留めて無失点で切り抜けた。７回も続投すると、好調メリルを二ゴロ、ディアスを遊ゴロ。３番マッコ