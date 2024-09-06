パリパラリンピックは５日、柔道女子４８キロ級（全盲）決勝で、半谷（はんがい）静香（トヨタループス）がウクライナ選手に一本負けし、銀メダルとなった。決勝で一本負けした半谷は、目に涙を浮かべて悔しがった。「サポートしてくれた人たちに報いたかったな」。相手のウクライナ選手は２０２１年東京大会の５２キロ級で銅メダルを獲得しており、「格上なので挑戦者の気持ちで挑んだ」。先に技ありを取られた後、果敢に攻め