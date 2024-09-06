元AKB永尾まりや（30）が初めてプロデュースを手がけた8人組女性アイドルグループ「かぷ♡ちゅーる」がこのほど、都内でお披露目された。グループ名は「捕まえる、魅了する」の英語「キャプチャー」から名付けた。永尾は「みんなかわいいので1人1人はもちろんだけど、ファンには『全員大好き』と言ってもらいたい」と期待を込めている。今月19日に新宿ReNYでデビューライブを行う。メンバーは次の通り▼青瀬りな(16)東京