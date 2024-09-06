ゴディバジャパンは9月11日から、ハロウィン限定「ゴディバ ブラックキャット コレクション」商品を発売する。【関連記事】サーティワン×ゴディバ 初コラボ、サテン巾着が付いた限定アイス「ショコラヘーゼルナッツ」のセット、アイスクリームケーキやショコラサンデーも/31Chocolaterie一部店舗を除く全国のゴディバショップ、ゴディバ オンラインショップ、GODIVA café、およびGODIVA GO!にて取り扱う(一部商品はオンライ