4人組から3人が脱退して1人になるも、新メンバー4人を加えて5人組に生まれ変わったガールズグループFIFTY FIFTYが新アルバムのコンセプトフォトを公開した。【画像】FIFTY FIFTY、新メンバーの超絶ビジュ9月6日、FIFTY FIFTYが公式SNSを通じて2ndミニアルバム『Love Tune』のコンセプトフォトを公開した。公開された団体写真では、明るく笑うメンバーたちの姿が印象的だ。（写真＝ATTRAKT） FIFTY FIFTY、左からアテナ、イェウォン