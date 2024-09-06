累計210万部突破の大人気コミックをドラマ化した、ドラマ8「しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜」（毎週金曜夜8時）。原作漫画と今回のドラマの監修を務め、中島健人演じる主人公、ネットトラブル専門の弁護士“保田理”のモデルでもある清水陽平弁護士にインタビュー。【動画】TVer：清水陽平弁護士がモデル！中島健人演じる弁護士“保田理”がトラブル解決ネットトラブル専門弁護士“保田理”のモデル――主人