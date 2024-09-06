中国、衛星１０機の同時打ち上げに成功6日、太原衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征6号」。（太原＝新華社配信/安迪）【新華社太原9月6日】中国は6日午前2時半（日本時間同3時半）、山西省の太原衛星発射センターから「吉利星座03」衛星10機を搭載した運搬ロケット「長征6号」を打ち上げた。衛星はいずれも予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。中国、衛星１０機の同時打ち上げに成功6日、太原衛星発射