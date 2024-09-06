政府は6日、秋田、山形両県の被害を含む6月8日〜7月30日の豪雨を激甚災害に指定すると閣議決定した。自治体は限定しない。公共施設や農地などの復旧事業に対する国の補助率を1割程度引き上げ、被災自治体を支援する。具体的には、河川や道路など公共土木施設に加え、公営住宅や福祉施設、農業用施設など幅広く対象とする。このほか、公民館、図書館、私立学校の復旧を支援。消毒などの感染症予防事業に関する自治体の費用負担