【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は5日、女子シングルス準決勝が行われ、大会第2シードのアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）は6-3、7-6（7-2）で第13シードのエマ・ナバーロ（Emma Navarro、米国）を下し、2年連続の決勝進出を果たすとともに、通算3度目の四大大会（グランドスラム）制覇まであと1勝と迫った。今年の全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2024）で連覇