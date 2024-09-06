未婚者を対象とした栃木県民意識調査で、結婚の意欲がない人の割合は、5年前（2019年）に比べ、全ての年代で上昇したことがわかった。18歳から40歳代までは10％程度上がった。既婚の25％、出会いはマッチングアプリ国調査今年6〜7月、県内居住の18歳から50歳代を対象にオンラインで調査を実施。3177人から回答を得た。「すぐにでも結婚したい」「2〜3年以内には、結婚したい」「いずれは結婚したい」「結婚するつもりはな