元King&Princeの岩橋玄樹(27)が5日、インスタグラムを更新。右腕の新たなタトゥーを公開した。今月に入って岩橋は「Tattoo day!! Thank you so much」とつづった投稿で、新たに右腕にタトゥーを加えている動画をアップしていた。この日、投稿した写真の右手には鮮やかな模様が付け加えられていた。そして「あなたはビジョンに変える夢をたくさん持っていました。あなたが世界を見たという事実が、あなたの決断に影響を与えた」