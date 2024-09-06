今年2月、知人男性を高温の湯を張った浴槽に突き落とし、腕、臀部、背中に火傷などのけがをさせた疑いで岡山市中区中井の男が再逮捕されました。 男は7月にこの男性を鎖でつないで男性の部屋に監禁した容疑で逮捕されています。 傷害の容疑で逮捕されたのは、岡山市中区中井の会社役員の男（40）です。 警察によりますと男は、今年2月4日頃、岡山市中区の知人のアルバイト男性（45）をこの男性の家の風呂場で、高温の湯を張った