福岡県警直方署は6日、直方市頓野付近の路上で4日午前8時ごろ、通行中の女性が車に乗った見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代くらいで黒色の軽自動車を使用していたという。