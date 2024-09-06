◇インターリーグタイガース−パドレス（2024年9月5日サンディエゴ）タイガースの前田健太投手（36）が5日（日本時間6日）、敵地でのパドレス戦で6回途中から2番手で登板。1回2/3を無安打無失点と完璧救援した。0−3の6回1死一塁で先発・マイズの後を継いでマウンドへ。クロネンワースを三邪飛に打ち取ると、2回に本塁打を放っているボガーツも三ゴロに仕留めた。イニングをまたいだ7回はメリルをニゴロに打ち取ると、