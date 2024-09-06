立憲民主党の代表選挙は、7日の告示を前に再選を目指す泉代表が、6日午前に立候補を表明しました。立憲民主党・泉代表：次の総選挙で、われわれは政権交代を目指します。私はその先頭に立ちます。国民の皆さまとおかしな政治を一度退場させて、立憲民主党が政権を担わせていただきたい。推薦人を確保できた泉氏は「日本を伸ばす！」と題して、「国産化」「格差是正」など6つの政策を掲げました。また、代表選で戦う枝野前代表と野