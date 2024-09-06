【一番くじ「モンスターハンター 20th Anniversary」】 9月6日 発売 価格：1回790円 バンダイは、一番くじ「モンスターハンター 20th Anniversary」を9月6日に発売した。価格は1回790円。 本製品はカプコンのハンティングアクション「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念した一番くじ。セブン-イレブン