伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「始めは処女の如く、後は脱兎の如し？」（第115回）が6日に放送され、桂場（松山ケンイチ）が梅子（平岩紙）の作った団子の味に拍手を贈ると、ネット上には「やったぜ梅子さん！」「免許皆伝！」といった声が集まった。【写真】『虎に翼』第115回場面カット道男（和田庵）の話を聞く寅子（伊藤沙莉）甘味処「竹もと」で店員とし