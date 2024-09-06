タレントで国際薬膳師の麻木久仁子が昨年４月に還暦を機に放送大学に入学し、２年目となる今年も継続して勉学に励んでいる。第２学期の目標を「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）」での「健康福祉運動指導者」の認証状取得だと明かした。放送大学（文部科学省・総務省所管の通信制大学）は４月と１０月の年２回、書類選考で入学可能。ＢＳ放送、ラジオ、ネットなどを通じて好きな時間に学習できることが特徴で、目的