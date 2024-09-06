第1回【メジャー史を塗り替える「43−43」達成でも、大谷翔平は「MVP当確」ではないのか…MLB屈指の名監督と“バッティングの師匠”が異論を述べるワケ】からの続き──。シーズン終盤戦を迎え、アメリカのメジャーリーグ（MLB）ドジャースの大谷翔平は勢いを増すばかり。MLB史上初となる「43-43」（シーズン43本塁打・43盗塁）を達成したかと思えば、9月5日の時点で「44-46」まで記録を伸ばしている。（全2回の第2回）＊＊＊