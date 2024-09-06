東京時間10:49現在 ＮＹ原油先物10 24月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝69.38（+0.23+0.33%） NY市場では続落となったが、時間外では買戻しが優勢、警戒感継続も行き過ぎた動きには警戒