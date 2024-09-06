日本時間の8月31日、アメリカのメジャーリーグ（MLB）ドジャース大谷翔平はダイヤモンドバックス戦に1番DHのスタメンで出場。2回に死球で出塁すると43個目となる盗塁を記録し、さらに8回に43本目のホームランを放ち、MLB史上初となる「43―43」（シーズン43ホームラン・43盗塁）を達成した。前人未踏の領域に入った大谷は、9月5日の時点で「44−46」まで記録を伸ばしている。（全2回の第1回）＊＊＊【写真をみる】地元・岩手