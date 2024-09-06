東京時間10:49現在 東京金先物AUG 25月限（TOCOM） 1グラム＝11627.00（+55.00+0.48%） ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2543.30（+0.20+0.01%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場での金先物の上昇を受けて東京金はしっかり