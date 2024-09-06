USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK16.228.3513.118.51 1MO13.396.3011.597.03 3MO12.266.4010.977.23 6MO11.156.1510.317.07 9MO10.616.2010.007.19 1YR10.256.279.797.30 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK12.9911.1410.74 1MO11.899.648.70 3MO11.