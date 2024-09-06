中国・南京市で国際医療研修、１５カ国４５人が参加4日、江蘇省人民病院の救急診療教室で講義を受ける研修生ら。（南京＝新華社記者/季春鵬）【新華社南京9月6日】中国江蘇省南京市の江蘇省人民医院（南京医科大学第一付属医院）で1日から15日間の日程で、「一帯一路」卓越医学人材国際研修班が開催されている。15カ国から計45人の研修生が参加し、救急救命処置と消化器内視鏡の集中的なトレーニングを受ける。一部の研修生は引