中国・新疆アルタイ地区に壮麗な雲海の光景  【新華社アルタイ9月6日】中国新疆ウイグル自治区アルタイ地区にこのほど、壮麗な雲海の光景が現れた。白い雲は波のように街を包み、川や山をうっすらと浮かび上がらせた。（記者/丁磊）