声優の大平あひるがSNSを通じ、結婚したことを発表した。「いつも応援してくださる皆様日頃お世話になっている関係者の皆様私ごとで大変恐縮ですが、この度結婚しましたことをご報告させていただきます」と、ウエディングショットを添えて幸せいっぱいに報告。「これまでキャラクターを通して私と出会ってくださりありがとうございます。これからも微力ではありますが作品を通じてまたお目にかかれるよう頑張ってまいり