6日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比32.5％減の1434億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.9％減の1224億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳタイ株式ＳＥＴ５０指数 、ｉシェアーズ米債２５年ロング（為替ヘッジあり） が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅニッケル上場投資信託