【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■通常版表紙は「日本イチ可愛い30歳！」鈴木愛理 『andGIRL』秋号（9月6日発売）の特別版表紙をHey! Say! JUMPの高木雄也（「高」は、はしごだかが正式表記）、通常版表紙を鈴木愛理が飾る。 特別版の表紙に登場したHey! Say! JUMPの高木雄也。吸い込まれそうな優しい瞳に、表紙解禁後はネットが大盛り上がり。 中面では、「強く、色っぽく。ふいに無邪気に♡」をテーマに