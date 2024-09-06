6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 82799 -29.3 23750 ２. 日経ベア２7045 -38.9 353.5 ３. 野村日経平均6792 -61.3 37710 ４. 楽天Ｗブル6051 -29.2 28065