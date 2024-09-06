バンダイスピリッツは、「PROPLICA(プロップリカ)」ブランドの誕生10周年を記念した企画展イベント「PROPLICA 10周年展 -憧れをその手に-」を、2024年9月6日〜10月28日)の期間、東京・秋葉原の「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて開催する。「PROPLICA 10周年展 -憧れをその手に-」は2024年9月6日(金)〜10月28日(月)の期間開催○本物感を追求した歴代「PROPLICA」がズラリ「PROPLICA」は、作品に登場するアイテムを表す「プロッ