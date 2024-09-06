俳優の桜井日奈子が、自身のインスタグラムを更新し、6日発売の写真集『桜井日奈子10周年記念写真集 鴇色』カットを公開した。【写真】攻めすぎ入浴ショット！ブラ姿も見せた桜井日奈子インスタでは「10周年記念写真集「鴇色」岡山での追加イベントが決定しましたう、うれしいです！！地元岡山でイベントができるなんて、、、イオンモール岡山に入っている、未来家書店岡山店にて、9月28日に開催しますぜひぜひぜひいら