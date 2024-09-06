【WWE】RAW（9月2日・日本時間3日／コロラド・デンバー）日本カルチャー大好きの女子レスラーがまたしても「マニアックすぎる日本アニメコスプレ」を披露。王道の斜め上を行くチョイスにファンから「マニアックすぎてわからない」「ヒロアカだったのか」といった声が相次いだ。【映像】話題を呼んだリングコスチューム姿WWE「RAW」でゼリーナ・ベガとシェイナ・ベイズラーがシングルマッチで対戦。日本のアニメ好きで有名なゼ