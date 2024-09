音楽パブリッシャーのEight Mile Styleが「エミネムの数百曲にのぼる楽曲が無許可で配信されている」としてSpotifyを著作権法違反で訴えていた裁判で、2024年8月15日、連邦裁判所は原告の主張を退け、「Spotifyが法的責任を負うことはない」という判決を下しました。Spotify just won a long-running lawsuit over streaming of Eminem’s catalog - despite the court finding it didn’t have a license for the music. What doe