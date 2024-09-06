【菊地敏幸辣腕スカウトの虎眼力（３４）】２００３年のドラフトで阪神に自由枠で入団した早大・鳥谷敬をいかに口説き落としたのか。そこには担当スカウトの私だけではなく、タッグを組んで頑張ってくれた池之上格スカウトの存在が大きく作用しています。池之上は鹿児島県屈指の進学校である鶴丸高出身です。校名は島津氏の居城であった鹿児島城の愛称「鶴丸」に由来します。鹿児島県で最も古い歴史を持つ高校で、旧日本軍将校