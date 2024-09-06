リンドーア推しのNYメディア関係者をLA記者が揶揄米大リーグのレギュラーシーズンは最終盤に入り、両リーグのMVP争いも大きな注目を集めている。ナ・リーグの有力候補に挙げられるドジャース・大谷翔平投手に対し、ニューヨークのメディア関係者はメッツのフランシスコ・リンドーア内野手のほうがふさわしいと主張。これをロサンゼルスの記者が揶揄する展開になっている。大谷は今季、日本人初、メジャー史上6人目の40本塁打＆