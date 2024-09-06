フェンダーが、新製品『Mustang Micro Plus』を発表。本製品は、2021年に登場し大成功を収めた超小型ポータブルアンプ「Mustang Micro」を基に開発された次世代アンプ。手頃な価格でありながらも、高い評価を得るMustangシリーズアンプの革新的なトーン、アンプモデル、エフェクトをさらに豊富なラインナップで提供し、さらに進化を遂げている。『Mustang Micro Plus』は、Fenderの中でも最も多彩なポータブルアンプ。お気に入りの