日本相撲協会は６日、東京・両国国技館で秋場所（８日初日）の取組編成会議を開き、初日の幕内と十両、２日目の幕内の取組を決めた。大関・琴桜（佐渡ヶ嶽）は初日に成長著しい西小結・平戸海（境川）、２日目に東前頭筆頭・隆の勝（常盤山）の挑戦を受ける。大関・豊昇龍は初日に隆の勝、２日目に東小結・大栄翔（追手風）と対戦する。１０勝以上で大関復帰となる西関脇・貴景勝（常盤山）は初日に東前頭３枚目・御嶽海（出