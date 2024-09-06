ＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜・午前８時）で主演する女優の伊藤沙莉が６日、同局系「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）にスタジオ生出演した。「虎に翼」は第１１０作目の連続テレビ小説。日本初の女性弁護士で後に裁判官になった実在の三淵嘉子さんがモデルで、舞台は昭和初期。脚本は吉田恵里香氏によるオリジナル。昨年９月２８日にクランクインし、８月３１日にクランクアップした。番組には、寅子（